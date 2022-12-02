聖誕節即將到來，新北淡水河濱光雕展將於3日與大家見面囉，今年結合淡水知名夕照意象，以具體光雕呈現，在淡水金色水岸沿線布置，讓所有旅客來都能盡情拍照、打卡。

高灘處表示，由淡水捷運站往金色水岸廣場，草坪上映入眼簾充滿夕照意象的主題光雕，第1座呈現局部下沉的「蛋黃日落」燈飾、第2座耀眼光芒四射的「光輝日落」拱門燈飾，及第3座落入雲中半遮掩的「雲中日落」燈飾，以3種日落景色情境，打造完美展現360度零死角視覺美感。

沿著金色水岸步行至淡水三期客船碼頭，長約800公尺的街道則會以紅色、綠色、白色的聖誕色系燈串，點綴於身形百變的行道樹上，彷彿一位位舞動手腳的聖誕舞者，讓整條淡水老街充滿趣味與熱鬧。

穿梭街道來到淡水渡船頭旁號稱「淡水鐵塔」，透過紅綠白相間的聖誕配色加以點綴，燈光色彩層次分明，同步搭配雷光泡閃滅效果，如此閃耀的地標可以說是精彩可期！

璀璨光雕燈飾自3日展至明年1月9日，每日亮燈時間為晚上5時半至10時半，限時38天。快快把握時間來拍美照，肯定能拍到心滿意足的完美畫面！如果拍得意猶未盡，可前往八里左岸婚紗廣場欣賞以「光合希望」為主題的光雕展，該展覽同樣展至明年1月9日。