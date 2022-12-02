蘋果傳聞已久的混合實境（Mixed Reality,MR）頭戴裝置似乎出現重大進展。外媒援引消息人士報導，近來蘋果已經更換該裝置的作業系統名稱，並且在多個國家註冊商標，種種跡象顯示，這款備受期待的新產品可能就快要亮相。

知情人士表示，蘋果的混合實境頭戴裝置最快明年就會問世，將成為該消費電子巨頭自2015年推出智慧錶Apple Watch以來，睽違已久的第一個重大新品。

報導指出，此款頭戴裝置將採用蘋果專為其量身打造的作業系統，最近該軟體已由「realityOS」更名為「xrOS」，以更加吻合其功能。「XR」是「延展實境」（extended reality）的簡稱，指的是結合虛擬和現實環境以及人機互動的技術。

此外，該裝置也將內建應用程式商店，提供第三方軟體。

報導亦指出，一家名為Deep Dive的空殼公司正在多個國家為「xrOS」註冊商標，這些國家包括瑞士、歐盟、英國、以色列、馬來西亞、墨西哥、烏克蘭、菲律賓、澳洲、日本、加拿大與美國。如果這家公司的幕後老闆確實是蘋果，這表示蘋果可能讓「xrOS」取代原有商標「realityOS」，成為該頭戴裝置公開的軟體名稱。

蘋果對此報導表示不予置評。