金管會今（2）日公布人事異動案，由於保險局副局長張玉煇於今日退休，副局長遺缺宣布由主任秘書蔡火炎陞任，而主任秘書遺缺則由證期局組長古坤榮調任，並分別於今日及5日到職。

金管會表示，新任保險局副局長蔡火炎為東吳大學商用數學系畢業、國立政治大學風險管理與保險研究所碩士，歷任金管會保險局科長、專門委員、副組長、組長、主任秘書等職務。

而新任保險局主任秘書古坤榮為國立政治大學經濟系畢業、財政所碩士，歷任金管會證期局科長、秘書、副組長、組長等職務。