高雄21歲李男因酒後騎車心虛，見警自摔反而引起員警上前關心。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄21歲李姓男子日前與友人相約KTV夜唱，期間幾杯威士忌下肚，卻因貪圖方便騎車返家，不料在離家僅剩5分鐘車程時，見到後方有巡邏員警，一時間心虛腿軟，連人帶車倒地，員警見狀好心上前幫忙，卻意外查獲李男酒駕，李男酒測值達0.56，訊後依公共危險罪移送法辦。

11月30日凌晨4時許，新興分局前金所員警巡邏行經中正四路、中華三路口時，發現前方有一輛機車突然倒地，騎士隨即將車扶起，並一臉慌張的撿起掉落路上的包包等物品。

員警見狀騎上前去幫忙，騎士見到員警時，表示已無大礙且不需協助，但員警此時卻聞到他身上有散發酒味，於是上前盤查，騎士見自己酒駕曝光，只好乖乖配合盤查。

經查，騎士為李男，因為11月29日晚間和同事相約在前金區錢櫃KTV夜唱，期間喝了幾杯威士忌，聚會結束後，同事都乖乖坐計程車回家，但李男因住在附近，貪圖方便才會騎車返家。

但李男卻未料到，在離家剩5分鐘的路程，卻在等紅燈時，從後照鏡看到員警的巡邏車，心虛雙手發抖、雙腿發軟情況下，導致機車倒地，引起員警的注意，將自己酒駕曝光。

據了解，李男酒測值為0.56，超過法定標準。經員警查詢，李男為初犯，訊後依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。

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