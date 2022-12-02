即日起新竹市學童於合約醫療院所接種次世代雙價疫苗，即可獲得熱門Q版疫苗鑰匙圈，或卡通造型易拉扣等好禮。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

即日起新竹市學童於合約醫療院所接種次世代雙價疫苗，即可獲得熱門Q版疫苗鑰匙圈，或卡通造型易拉扣等好禮。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市衛生局2日表示，莫德納BA.4、BA.5次世代雙價疫苗已開放施打，今起擴大施打對象，開放6至11歲兒童進行接種，為鼓勵兒童及青少年接種疫苗，即日起新竹市學童於合約醫療院所接種次世代雙價疫苗，即可獲得熱門Q版疫苗鑰匙圈，或卡通造型易拉扣等好禮。

莫德納BA.4、BA.5次世代雙價疫苗已開放施打，提供12至17歲青少年作為追加劑使用，今日起擴大施打對象，開放6至11歲兒童進行接種。

代理市長陳章賢表示，新竹市是全國最年輕的城市，17歲以下人口數占總市人口近20％，截至今年11月底，本市18歲以上接種次世代雙價疫苗者已有超過3萬5千人接種，盼18歲以下還未施打的學子盡快接種雙價疫苗，一起安心接種，落實防疫新生活。

市府長期推動防疫工作，去年5月疫情嚴峻時率全國之先成立大型戶外疫苗施打站，同年6月也是全國第一為長輩造冊施打疫苗的縣市，今年更獲衛福部及疾管署評比Covid-19疫苗施打服務卓越獎、為全國獲獎最多縣市。

衛生局長吳欣席表示，為提升青少年疫苗覆蓋率、守護孩童健康，新竹市特別準備熱門的Q版疫苗鑰匙圈和卡通造型易拉扣各1000份，平均配置在3區衛生所及各醫療院所，凡就讀新竹市在校學生，於竹市接種疫苗之指定診所接種次世代雙價疫苗，在評估表上備註學校和班級，即可獲得上述精美好禮2選1，數量有限送完為止。

衛生局補充，即日起BA.4、BA.5雙價疫苗提供已完成接種莫德納或Pfizer-BNT基礎劑之滿6歲至11歲兒童作為追加劑接種。此外，對於滿5歲至未滿6歲兒童則提供單價Pfizer-BNT疫苗(兒童劑型)作為追加劑接種，以提供免疫保護力。

衛生局也提醒，次世代疫苗僅作為追加劑使用，未完成基礎劑之民眾，請勿重複接種，若為3個月內曾經確診者，可於確診滿3個月後自行向合約疫苗診所預約接種疫苗。