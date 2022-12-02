台北市第三選區（中山、北松山）立委明年初即將補選，國民黨力拱剛選上台北市議員的王鴻薇參選，對此，民進黨代理黨主席、高雄市長陳其邁2日表示，還沒就職就馬上參加另外一場選舉，王鴻薇得要面對選民的質疑，必須說明清楚。

王鴻薇的參選備受爭議，遭批評是「落跑」，陳其邁表示，對此他並不清楚，但他強調「若還沒就職，就馬上參加另外一場選舉，可能要面對選民的質疑，她必須要說明清楚」。

針對網路瘋傳檢討民進黨大敗的原因，陳其邁強調「很好！」，他認為這是面對問題的起點，一個檢討的起點，民進黨也必須謙虛、謙卑的面對各種批評指教。

「對手就像一面鏡子」，陳其邁強調學著欣賞對手的優點，才是民主的風範。面對諸多批評意見，好的就要參考，學會尊敬、欣賞、學習對手。

媒體詢問陳其邁對對手柯志恩企圖蹲點高雄、成為高雄市民，甚至放話挑戰下一屆市長選舉有何看法，陳其邁僅回「選舉剛結束，市政為要」。

針對國民黨想要爭取下一屆高雄2至3席的立委席次，陳其邁認為「這是他黨事務，不同政黨不便評論」。