迎接聖誕佳節，台北市公館的自來水園區將於12月3日至12月31日舉辦「公館聖誕季」，以「水博心祝福」為主題，利用節慶花卉及燈光妝點園區，並設置超長心願牆讓民眾傳送祝福，北水處也表示，此次與商圈合作尋寶抽獎，並加開地下水宮殿探秘行程，邀大小朋友來玩。

今年邁入第12年的公館聖誕季以「水博心祝福」為主題，結合園內自來水展示管材和典雅古蹟布置出聖誕花園造景，並設置長達25公尺的心願牆，只要在園區拍照打卡，就能獲得期間限定的特製心願牌，讓遊客掛上最真心的祝福和願望，活動為期4周，除周一休園，營業日皆開放到晚上8時，售票及入園至7時。

北水處表示，今年也加碼聖誕燈飾規模，結合園區「水」的特色，在大門景觀池中放置多顆變色燈球，與水波和夜空相互輝映，並設置三大拍照熱點主燈「閃耀叮噹門」、「星光隧道」、「巨型聖誕帽」，搭配百年古蹟博物館及園區景觀為背景，獨特景緻有別於其他聖誕活動。

北水處也說，今年聖誕季持續和公館商圈合作「商圈x水博尋寶趣」活動，活動期間購票參觀自來水園區，即可獲得1張尋寶卡，找出對應的景觀蓋章後，可至公館商圈店家消費拍照認證，即享抽獎資格。這次的大獎有Switch＋健身環、Ipad、Airpods、知名麻辣鍋雙人餐券、超商200元禮物卡等，總市值超過3萬元。

此外，自來水園區內最夯的祕境景點，有地下水宮殿美稱的「觀音山蓄水池」，自2018年開放以來導覽名額經常秒殺，特別加開「台北水道－觀音山蓄水池」自由行聖誕場次，並於12月2日上午10時開放線上訂票，聖誕加場票價同樣為120元，包含入園門票，另外加贈公館聖誕季專屬小禮包。