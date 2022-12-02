大陸《南方日報》2日報導，廣州市多區11月30日至12月2日發布有序恢復生產生活秩序、返校復課、密閉半密閉場所恢復營業、餐飲服務單位恢復內用等通告。

南沙區：恢復生產生活秩序，有序安排返校復課；增城：密閉半密閉場所恢復營業，餐飲服務單位恢復堂食（內用）。番禺區：恢復正常生產生活秩序，酒吧KTV等人群聚集密閉公共場所，憑48小時核酸證明進入。

越秀區：除高風險區以外有序恢復正常生產生活秩序，中小學返校安排另行通知；天河區：除高風險區外，即日起恢復堂食，密閉半密閉場所恢復營業；海珠區：低風險區即日起恢復堂食，密閉半密閉場所有序開放。荔灣區：除高風險區外，即日起有序恢復堂食，密閉半密閉場所恢復營業；從化：全區有序恢復堂食，密閉半密閉場所有序開放。

增城區：密閉半密閉場所恢復營業。1日近19時，增城區發布《關於調整重點場所管控措施的通告（2022年第124號）》。通告發布後，即時解除《增城區關於加強重點場所管控措施的通告（2022年第73號、第88號）》中關於重點場所的管控措施。中小學階段教學安排、校外培訓和託管托育服務，由教育部門另行通知。增城區全區娛樂場所、博物館等密閉半密閉場所將恢復營業；全區所有社會餐飲服務單位恢復堂食服務。

南沙區：恢復生產生活秩序、有序安排返校復課。1日22時許，南沙區發布《關於進一步優化完善疫情防控措施的通告》。一、嚴格履行「四方責任」。二、恢復生產生活秩序。全區有序恢復生產生活秩序，民眾憑綠碼通行，落實掃場所碼措施。重點特殊機構另有規定的按相應規定執行。三、有序安排返校復課。四、繼續強化自我防護。五、全力推進疫苗接種。

番禺區：酒吧KTV等人群聚集密閉公共場所。憑48小時核酸證明進入。番禺區實施以下防控措施：一、有序恢復全區社會面正常流動。二、對入住賓館酒店和進入旅遊景區人員需查驗健康碼和72小時核酸檢測陰性證明。三、網吧等人群聚集密閉公共場所憑48小時核酸檢測陰性證明進入，其他場所憑綠碼進入。四、普通門急診憑綠碼就診，住院病人及陪護憑24小時核酸檢測陰性證明辦理入院。五、學校、幼兒園具體返校復課安排由教育部門另行通知。六、重視新冠病毒疫苗接種。

七、民眾要當好個人健康的「第一責任人」，做好自我健康監測，佩戴口罩，保持1米距離。八、低風險區實行「個人防護、避免聚集」防範措施。