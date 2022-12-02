基隆市長當選人謝國樑2日公布新市府小內閣第2位成員，他延攬了前高雄市青年局長林鼎超擔任基隆市產業發展處長。謝國樑表示，林在國內外有非常豐富的產業經驗，相信將能在他的協助下，讓更多基隆子弟留在基隆工作，安居樂業。

謝國樑表示，新任的產發處長林鼎超今年40歲，是政治大學EMBA經營管理碩士、美國舊金山大學財經及市場行銷系、也曾任高雄市政府青年局首任局長、青興資本投資股份有限公司投資長、財團法人青年發展基金會副執行長、國民黨文傳會副主委、中國信託香港分行經理，擁有豐富的產業經驗，期望林鼎超處長能夠憑藉所長，幫助基隆創造就業，改善基隆的就業環境。

林鼎超說，很開心能夠加入小愛爸爸謝國樑市長的團隊，自己過去是高雄市政府首任的青年局長，也曾在香港金融圈服務，「我會帶著我的熱忱、專業跟經驗，服務所有基隆的鄉親」。未來，他也希望有更多好朋友可以投資基隆，替基隆創造更多的就業機會，讓基隆子弟能夠留在基隆快樂工作。

林鼎超除了學經歷都相當完整外，他的身家背景也是許多人矚目的焦點。他的父親林建宏是國際高爾夫球場的總經理，母親是美好證券副董事長莊明理，二舅是大慶建設董事長、國民黨前中央政策會副執行長莊隆昌。

謝國樑指出，基隆人到外縣市就業平均每天花上3.5小時，不僅舟車勞頓，也浪費大多數人的體力與時間，期望林鼎超處長，能夠在基隆創造就業，讓民眾能夠有更多的時間陪伴家人，同時，好的產業政策，更可以替基隆注入活水，創造收入，投入青年創業、照顧弱勢、發展社福、交通觀光建設等，全方面打造新基隆，成為亞洲最有愛的城市。