攸關德國晉級之路的最終戰，「日耳曼大軍」成功達成奪勝使命，但另一方的日本上演漫畫般情節，奇蹟擊敗西班牙逆勢拿下小組第一，德國雖然積分來到4分與西班牙相同，但淨勝球落後太多無法彌補，最終痛失晉級資格，這讓27歲的基米許（Joshua Kimmich）不免懷疑，懷疑德國的失利與自己有關係。

2018年俄羅斯世界盃遭遇滑鐵盧之後，德國決定在去年大刀闊斧，由前拜仁名帥弗利克（Hansi Flick）接掌德國兵符展現新氣象，在世界盃歐洲區資格賽以J組首位拿下會內賽門票，是除了地主國卡達之外最快獲得世界盃正賽資格的球隊，頗有重振旗鼓的氣勢。

但來到世界盃的德國卻意外陷入苦戰，擊敗哥斯大黎加的勝利來得太晚，讓他們連續2屆止步小組賽，創下隊史最慘成績。對於德國隊的表現，弗利克表示沒能拿出應有水準只能怪自己，球隊遭淘汰是不會感到意外的結果，「我們有很多的機會，尤其是對陣日本的前60分鐘以及與西班牙比賽後段，但最終沒能把握。」

德國在2014年拿下世界盃冠軍，2年後才加入國家隊的基米許無緣搭上奪冠列車，甚至在他入選後，德國已經很久沒有在一級賽事的決賽中亮相，讓基米許當失望說道，「我們在2018年世界盃小組賽被淘汰，去年在歐洲國家盃也只打到16強，讓我很難接受，這是我職業生涯中最糟糕的一天，我害怕自己會因此躊躇不前，也會讓我思考德國接連失利是否跟我有關。」