「去呷賽啦！」已變成民眾的玩笑話，但根據醫療進步，如今「呷賽」真的能治病了。高醫岡山醫籌設營運處執行長吳登強在醫療科技展上發表「呷賽」與治病的奧妙關係，吳登強解釋，民眾平日所吃的益生菌僅能補充少數的腸道好菌，而糞便內的細菌量高達10的12次方，且在台灣腸道微菌叢植入術已通過特管辦法，未來「呷賽」真的能成為醫療妙招。

研究發現眾多疾病與腸道微菌叢的多樣性和平衡有關，如急性腸胃炎、偽膜性腸炎、代謝症候群、肥胖、巴金森氏症和自閉症等，顯示腸道微菌叢在這些疾病中扮演相當重要且關鍵的角色。

可是當民眾因為生病接受了抗生素治療後，抗生素會導致原本腸道內制衡困難梭狀桿菌的其他微生物減少，引起腸道菌失衡，加上患者免疫力較弱，困難梭狀桿菌因而致病。

困難梭狀桿菌可能引起嚴重腹瀉、發燒及腹痛等症狀，使得患者更加衰弱，形成惡性循環。困難梭狀桿菌在1萬名病人中，每天都有1.1％至7.3％人會發生，但若不幸感染，復發率達2至6成，而患者住院死亡率也有25％。

許多人會食用益生菌來維持腸道好菌的健康，但其實益生菌的能補充的種類與數量甚少，糞便內的細菌量高達10的12次方，比益生菌的效果還優秀許多，若以糞便移植的方式能更有效地將腸道內的菌叢恢復。

吳登強說明，每個人腸道內的微菌叢組成各不相同，「呷賽」治療法-腸道微菌叢植入治療，是一種直接改變腸道微生物群，使其菌群正常化並獲得治療益處的方法。舉例來說，腸道菌失衡就像花園裡雜草叢生，而微菌叢植入就像是重新種入健康的花草，讓花園恢復生機。

吳登強表示，在台灣腸道微菌叢植入術已通過特管辦法，可從腸道健康狀態良好、篩檢合格的人取得糞便，經稀釋與濾出雜質，透過大腸鏡經大腸植入腸道或經鼻胃管、胃鏡由上消化道植入腸道植入患者體內的微菌叢，只要糞便中的好菌活下來並在患者腸道中共生，困難梭狀桿菌就會被排除，病情就能痊癒。

吳登強補充說明，現階段國內的受贈者較能接受親人捐贈，但在未來的治療趨勢下，期待針對不同患者與病症進行個人化精準化的腸道微菌叢植入治療，準確對策下藥，以達到最佳的治療效果。

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