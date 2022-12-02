國民黨台北市長當選人蔣萬安選前請辭立委，台北市第3選舉區（中山、北松山）立委補選將在明年1月8日登場。民進黨徵召「壯闊台灣」聯盟理事長吳怡農參選，他昨稱民進黨九合一選舉大敗主因是「初選機制的崩壞」，引發外界熱議。對此，國民黨立委賴士葆1日受訪酸說，吳怡農就是此制度的最大受益者，此言是自己打臉自己。

蔣萬安立委遺缺成藍綠兵家必爭之地，國民黨確定徵召台北市議員王鴻薇出戰，上午在黨主席朱立倫、蔣萬安陪同下前往登記，但她也背負「烙跑」議員的罵名，而民進黨則徵召本屆落敗的吳怡農再戰。

對於吳怡農稱民進黨地方選舉大敗主因是初選機制崩壞，國民黨立委陳玉珍在立法院受訪質疑，國民黨至少做了黨內民調，民進黨內也有另名參選過立委的台北市議員阮昭雄表達要選，那是否該做民調？否則就是民進黨初選制度的崩壞，還說「吳怡農不會當選，應證了吳怡農說的初選制度崩壞，也才能反應民進黨初選制度的崩壞。」

賴士葆也說，吳怡農是因「小英男孩」而被徵召，過去擔任民進黨台北市黨部主委期間，還被架空、擔任暗黑勢力的魁儡，據此，現在最沒資格對綠營內部制度做任何批評的人就是吳怡農，自己打臉自己，因為吳就是此制度最大的受益者。