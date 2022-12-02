策元大加權策略N(02001S)將於12月5日（下周一）掛牌上市，為今年第4檔上市掛牌ETN，也是台灣資本市場首檔期權策略型ETN，今天上午並舉行發表會。該指數回溯自民國99年起至今年10月底止，累計報酬率165.73％、年化標準差14.91％及夏普比率59.85％等，皆優於大盤報酬指數155.27％、15.75％及55.44％。

元大證券總經理王義明表示，3年多前，元大證券率先積極投入ETN市場，目前已發行12檔各具特色的ETN。而「策元大加權策略N」與眾不同，是一檔採期權策略的創新ETN，也是市場第一檔「不收投資手續費」的ETN商品，讓投資人以更低的持有成本，運用期權策略來投資加權指數。

台灣指數公司副總經理陳文練指出，該檔指數以持有「發行量加權股價指數」成分股組合、再賣出其買權，藉著買權權利金收益對大盤下跌風險有所「掩護」，因每月設定停利點，可能犧牲超額報酬的機會，適合對後市看法保守（如盤整或下跌）時應用。

元大證券資深協理許翠珊表示，「策元大加權策略N」連結「加權指數掩護性台指買權價外5％報酬指數」，主要特色為加入期權策略以提升獲利績效、如大盤每月漲幅小於5％、ETN的整體績效及長期勝率可望優於大盤表現。

「策元大加權策略N」具有三大優勢：為市場首檔零投資手續費ETN，為大盤配息型(每年11月除息)ETN、為單價低、好入手的ETN(發行價為新台幣5元、一張約5,000元)，小資族可輕鬆投資。本ETN發行為3年期，於114年12月4日到期。