隨著市場逐漸消化12月美國僅升息兩碼的可能性增加，預期升息步調放緩，使債券殖利率出現下滑，美國10年期公債殖利率自10月底高點曾達4.2%，下行至目前約3.7%水準，風險性資產也迎來一波反彈；從資金流向發現，市場已開始進場投資債券，今年以來修正較多的資產類別，11月以來反彈幅度更高！

今早台股掛牌債券型ETF表現優於股票型ETF，包括國泰20年美債(00687B)、中信美國公債20年(00795B)、國泰A級醫療債(00799B)、元大10年IG醫療債(00787B)、元大10年IG電能債(00788B)、FH20年美債(00768B)、台新JPM新興債(00734B)、富邦A級公司債(00746B)、群益25年美債(00764B)、富邦美債20年(00696B)等均漲逾1個百分點。

利率波動趨於穩定有助於資金回流債券市場，根據EPFR基金流向資料顯示，截至2022/11/22止，投資級債券基金已連續五周出現淨流入，而非投資級債券基金則是在今年八月以後首次出現淨流入。從資金流向可發現，目前債券殖利率來到近10年高點、評價面極具吸引力，而出現資金淨流入；隨著利率不確定性逐漸消退，聯準會主席鮑爾近期也釋出12月將放慢升息節奏的訊息，市場預期未來美國利率雖仍會逐步上揚，但積極升息的情境已經過去，債券評價面的吸引力激勵國際投資人開始進場投資債券。

施羅德環球收息債券產品經理王翰瑩說明，全球多元債券產品包含投資級債、非投資級債等信用債券，佈局全球、持股分散，透過全球多元債掌握美國、歐洲及英國等各區域債券市場投資標的，倘若市場反彈時，跟上任何反彈機會！

隨著今年以來各種利空因素影響投資收益情況，王翰瑩進一步說，面對2023年，預期亦會是充滿挑戰與機會的金融環境，建議投資人審慎操作，運用全球多元債券市場，以較高品質且具價值面優勢的投資等級債券為主，輔以搭配精選的非投資等級債券以提高收益與潛在資本利得，攻守兼備的債券資產配置，不僅能夠抓住債券市場價值面浮現之投資機會，更能讓您一站購足各類債券！