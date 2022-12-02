摩根大通分析師在周四指出，由於瑞士信貸的客戶持續外流，可能引發併購的臆測，該行在瑞士國內的部分業務也可能被出售。

瑞信此前公布，由於富人客戶將資產轉移到其他地方，該行資金大量外流；此外瑞信正努力擺脫此前的連串醜聞，更加關注於最重要的資產管理業務，並削減投資銀行業務。

摩根大通在給客戶的一份報告中說，預計瑞信第四季財富管理業務將淨流出800億瑞士法朗，而總體流出規模將達1070億瑞朗。

「然而，資本外流應該會持續下去；併購的投機活動有可能增加，並可能導致瑞士信貸的瑞士公司CS Schweiz進行價值約140億瑞郎的IPO，新公司將完全關閉投資銀行，並保留財富管理和資產管理業務」，摩根大通表示。

瑞信股價在周四下跌4.36%，至2.7瑞朗，創下歷史新低價格。股價今年以來已下跌66%。目前瑞信試圖籌資40億瑞朗，以支撐其財務，其中包括22.4億瑞朗的增資案。

摩根大通說：「目前的股價高於其22億瑞郎配股的發行價2.52瑞郎，也就是由19家銀行組成的財團的『硬性承銷』價格。如果交易價格保持在2.52瑞士法郎以上，一直維持到2022年12月6日配股交易日的最後一天，屆時我們就可以認定，增資案可能成功了」。