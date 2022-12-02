施姓男子去年為父守喪期間，見胞兄有飲酒鬧事、大聲咆哮、破壞靈堂物品及自傷等情，他與未成年的堂弟合力綑綁對方後殺害，最高法院駁回上訴，認為他情節堪憫，依殺人罪及遺棄屍體罪等罪將施男判處有期徒刑8年定讞。

判決指出，施男在去年8月7日不滿胞兄飲酒鬧事、破壞靈堂物品及自傷等情形，他與堂弟以繩索等物品，將胞兄綁縛在木椅上，並矇其雙眼、封其嘴巴；於晚間11時，以啞鈴敲擊胞兄頭部，並以延長線勒斃被害人。

8日凌晨1時，施男以床單包裹哥哥屍體，共乘機車運至某廢棄鐵皮屋棄置，後來因堂兄在8月12日調閱監視錄影畫面，發現有異報警處理。

士林地方法院一審及台灣高等法院二審參酌施的母親、堂兄證言，可知他是3兄弟中之老么，平時負擔家中經濟重擔，家中兩兄長情緒管理不佳、工作不穩定，均由他居中協調彼等衝突及善後，且平時對胞兄也照顧有加，並給與物質、金錢之支持。

合議庭認為施男長期承受經濟、精神及家人照顧之壓力，處於身心俱疲之狀態，故於案發時捆縛哥哥過程中，受對方言語刺激，一時無法負荷心理壓力及負面情緒，始萌生殺意，情節堪憫，依刑法第59條酌減其刑，判刑8年，上訴後，最高法院駁回確定。