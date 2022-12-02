國民黨台北市議員王鴻薇確定接受黨徵召，投入台北市第三選區（中山、北松山）立委補選。國民黨台北市前議員羅智強直呼「力挺王鴻薇立委上陣」共9字，短短幾小時內獲得超過2萬個讚，不僅網友紛紛表示支持，也吸引大批藍營要角現身留言。

羅智強今（2）日凌晨12點8分在臉書發文，用藍底白字寫道「力挺王鴻薇立委上陣」，短短9個字即吸引超過2.2萬個讚。

此文不僅湧入近2000則留言，也吸引大批藍營政治人物留言。王鴻薇現身表示：「謝謝智強，繼續拚！」徐巧芯表示：「一起挺！」桃園市議員當選人梁為超表示：「一起全力支持，王鴻薇！」

其他網友則紛紛留言：「選立委可以服務更多人，謝謝女戰神」、「全力以赴，更上一層樓」、「團結就是力量」、「承擔比拒絕更需要勇氣」、「更多資源服務同一群人，蠻棒的！」「全力支持當選，不要管其他冷嘲熱諷，溫良恭儉不可再讓。人民的眼睛是雪亮的，絕不可讓中選會得逞！」「為了黨、為了席次，也是同一選區服務大家都能理解，革命尚未成功，同志仍需努力」。