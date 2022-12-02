國民黨上午正式宣布，徵召台北市議員王鴻薇參選台北市第三選區立委補選，黨主席朱立倫與請辭留下該區立委席次的黨籍台北市長當選人蔣萬安，也將陪王前往登記參選，展現全黨上下力挺決心，並希望以此實際行動化解外界所有疑慮。

國民黨文傳會主委洪孟楷表示，在各方條件與外在時間急迫下，王鴻薇在朱立倫與各方勸進與呼籲下，最後大局為重承擔重責，「這不是容易的決定」，過程中蔣萬安也發揮臨門一腳的功能，認為王絕對可以延續他在選區中的服務。

對於若王鴻薇當選，台北市松山信義區將少一席市議員問題，洪孟楷說，王無論是擔任市議員或未來當選立委，選區都在台北市，沒有離開的問題，只有只有責任更加重大的承擔；未來當選立委後，一定會全力以赴為地方民眾努力打拚。

洪孟楷指出，國民黨現在在國會是少數，因此監督蔡政府的力量一席都不能少，此刻國民黨「給市民最好的選擇」，也盼北市第三選區立委的選民，1月8號務必為自己投下這關鍵且神聖的一票。

洪孟楷表示，王鴻薇自2006年擔任台北市議員至今，選民服務及監督政府的資歷豐富、問政犀利、勇於揭弊、富全國知名度，長期耕耘也獲選區民眾支持，有廣大民意基礎。

洪孟楷也提到，在黨內的內參民調中，王鴻薇無論是黨內互比或與民進黨籍對手對比，也都展現出極佳的優勢，綜合各方條件都是該席立委補選最適合補選的優質人選。

洪孟楷說，在立委補選時間急促的外在限制下，王鴻薇經朱立倫親自徵詢後終願以大局為重，接受國民黨徵召投入北市第三選區立委補選，全黨上下將全力協助爭取勝選，延續國會在野監督力量，也延續蔣萬安優質國會問政與服務。

洪孟楷認為，若王鴻薇無論是議員或將來的立委，也可與蔣萬安做最好的中央與地方搭配。

洪孟楷也呼籲民進黨，九合一選舉的結果是人民對民進黨的不信任投票，別再妄想用網軍側翼等選舉奧步，複製之前立委補選「全黨打一人」模式，要對王鴻薇人格毀滅以操弄選情，國民黨不會放任。

洪孟楷說，國民黨將針對此次立委補選即刻啟動「反抹黑快打部隊」，以現任議員為主，每天輪班針對離譜的抹黑給予第一時間駁斥及嚇阻，以實際行動展現全黨力挺王鴻薇；團結的國民黨不怕任何的挑戰，王就是最佳的人選。