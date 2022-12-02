女星林萱瑜先前因演出八點檔《天之驕女》連體嬰而爆紅，但在該劇殺青後就未再有新作品，近期她透露因甲狀腺內長了一顆3.5公分的腫瘤而開刀，如今康復後她奔到韓國做代購，怎料在泡澡時竟發現手腳皮膚上驚見大面積泛紅。

林萱瑜與妹妹近日到韓國進行連線代購，當地氣溫驟降，許多地方紛紛下起雪來，林萱瑜前（30）日的IG限時動態上發出她泡澡的照片，當中可見她手腳上疑似因氣溫過低，導致大面積皮膚泛紅過敏凍傷的症狀，讓人看了相當心疼，但文中她不忘幽默宣傳代購帳號，「看在這樣的份上，請去下單，哈哈哈哈哈哈」。

林萱瑜泡澡時發現手腳皮膚大片泛紅。(圖/截圖自林萱瑜IG)

然而，在林萱瑜最新發出的貼文中，發現她身穿奶茶色大學T搭配短裙及短靴，露出纖細的大腿，文案則寫下：「好久沒來韓國各種雀躍，隨便路邊也要拍個恩（N）百張」，隨後也透露當時韓國氣溫僅6度，讓網友直呼：「果然女生都是愛水（美）不怕流鼻水」。

事實上，林萱瑜上月21日晚間發文透露，在健康檢查時發現甲狀腺內長了一顆3.5公分的良性腫瘤，隨後醫師安排開刀，手術前她坦言非常緊張：「不斷叫自己冷靜冷靜冷靜別害怕，但真的不行我不行，打下去那一瞬間我還是崩潰了，覺得自己很丟臉但我真的覺得好可怕」，幸好經過一段時間後，目前已恢復健康。