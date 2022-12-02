德國半導體大廠英飛凌（Infineon）和晶圓代工龍頭台積電共同宣布，雙方準備將台積電的電阻式隨機存取記憶體（RRAM）非揮發性記憶體（NVM）技術引入英飛凌的新一代AURIX微控制器（MCU）。

自從引擎管理系統問世以來，嵌入式快閃（eFlash）微控制器一直是汽車電子控制單元（ECU）的主要建構區塊。它們是潔淨、安全和智慧汽車的重要元件，用於推進系統、車輛動態控制、駕駛輔助和車身應用，可在汽車領域方面實現電氣化、全新E／E架構和自動駕駛方面的重大創新。目前，市場上的大多數MCU系列都是採用嵌入式快閃記憶體技術，RRAM則是嵌入式記憶體的下一階段，可望進一步擴展到28奈米及以上製程。

英飛凌AURIX TC4x系列微控制器產品結合了效能擴展以及虛擬化、安全性及網路功能等最新趨勢，實現新一代軟體定義的車輛與全新E／E架構。台積電與英飛凌成功為車用領域導入RRAM奠定基礎。這將使AURIX微控制器具有更廣泛的技術和支持基礎。RRAM具有高抗干擾性，允許逐位元寫入且無須清除。其耐用性和資料保留效能具有與快閃記憶體技術匹配的效能。

台積電業務開發資深副總經理張曉強表示，台積電和英飛凌有著長期合作成功的軌跡，包括第一代AURIX TC2x系列產品，也針對RRAM NVM技術在不同領域應用的合作有近十年的時間。將TC4x移轉到RRAM技術之後，可針對將MCU縮小至更小節點方面帶來更多新機會，很高興能與英飛凌這樣的領導廠商合作。

英飛凌汽車微控制器部門資深副總裁暨總經理Thomas Boehm表示，AURIX TC3x在許多應用領域中已經成為汽車微控制器的首選。基於台積電RRAM技術的AURIX將提升的ASIL-D效能、人工智慧功能更包含10Base T1S乙太網路和CAN-XL等最新網路介面，進一步擴展成功的領域。RRAM技術針對效能擴展、降低功耗和改善成本帶來巨大潛力。

英飛凌已向主要客戶提供基於台積電28奈米eFlash技術的AURIX TC4x系列產品樣品。第一批以28奈米RRAM技術為基礎的樣品將於2023年底前供應給客戶。