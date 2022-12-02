民進黨總召柯建銘則表示，我們都是戰犯、檢討反省，中央黨部已經開始相關作業。（游念育攝）

九合一大選結束，蔡英文總統辭去黨主席一職，被外界認為是提前政治跛腳，黨內也掀起腥風血雨，立委管碧玲表示，他支持賴副總統定於一尊，為2024捍衛本土政權齊心齊力，但是，如果副總統擔任執政黨主席，啟非讓「總統跛腳制度化」。對此，立委鄭運鵬表示，總統、蘇貞昌院長和黨中央都會有妥善安排。

民進黨總召柯建銘則表示，他想法已經講得很清楚，我們都是戰犯、檢討反省，中央黨部已經開始相關作業，陳其邁也代理主席、要提出檢討報告，按照程序走下去，每個黨團成員都走過選舉，清楚要怎麼迎向未來，民進黨不用喪志，包羞忍恥、捲土重來。

鄭運鵬說，民進黨不是沒有大敗過，執政黨失敗不代表國家就要馬上做很大變局的變動，目前安定國內政策，在縣市長交接之前，他認為有一部分安定性是應該的，2018年也曾大敗過，很短時間就振作起來。

鄭運鵬表示，蘇貞昌內閣需承擔最大的責任，不管是在選舉或施政的責任都有，這權衡大家會有不同意見，選舉完如果全面改組，立法院會有不必要損失，如果總辭，就一定要再一次總質詢，再加上年底縣市長交接，又變動一次，等於白費兩次工。

鄭運鵬指出，他相信總統和蘇貞昌以及黨中央都會有安排，留下來也是承擔，所以他覺得目前規畫他完全尊重，讓國家穩定，這責任也要扛下來。

而鄭文燦也有意參選黨主席，對此，立委張宏陸表示，黨主席要選舉產生，任何黨員都能登記參選黨主席，他必須要對2024總統和立委選舉負很大的責任，不是說用主席來換取利益，賴清德是很的人選，但還沒有說他要參選。