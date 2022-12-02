2023年第5屆世界棒球經典賽（WBC）將於明年3月8日洲際火熱開打，中華隊正式賽單場票2日中午全面開賣。同時悍創運動行銷也公布第3波啦啦隊名單，林襄、短今、秀秀子、斐棋及心璇也加入應援行列。

目前中華隊正式賽出賽場次售票狀況，在套票及中信卡友預售就已賣出4成，目前3月8日對戰巴拿馬場次剩餘12000張，3月10日對戰義大利剩餘9000多張，3月11日對戰荷蘭剩餘門票6000多張，3月12日對戰古巴剩餘8000多張，預估在周末的場次「中華vs.荷蘭」與「中華vs.古巴」之戰將完售。

同時也悍創公布第3波啦啦隊名單，有五位啦啦隊女孩宣布加入本屆賽事中華隊應援行列，包含富邦Angels秀秀子、UniGirls斐棋、Dragon beauties心璇、中信兄弟Passion Sisters短今以及Rakuten Girls林襄。

應援團將由中華職棒聯軍一同帶領球迷為中華隊加油，不僅內野能看到她們賣力應援，外野也有安排應援團與球迷站在同一陣線，實施真正的全主場應援，最終經典賽中華隊應援團大名單將於12月9日公布。