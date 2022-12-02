「時代公園」擁有豐富的遊憩及體健設施，針對兒童也有多種遊具規劃。（袁庭堯攝）

滑步車道，「高雄熊」公仔營造宛如兒童樂園的歡樂氛圍。（袁庭堯攝）

「時代公園」擁有豐富的遊憩及體健設施，針對兒童也有多種遊具規劃。（袁庭堯攝）

「時代公園」擁有豐富的遊憩及體健設施，針對兒童也有多種遊具規劃。（袁庭堯攝）

高雄亞灣區內最大的「時代公園」2日落成啟用。 （袁庭堯攝）

市長陳其邁表示，今年底預計完成33個座共融公園，明年中將達到44座，未來將朝百座目標邁進。（袁庭堯攝）

全台唯一緊鄰雙軌道（捷運、輕軌）站旁，高雄亞灣區內最大的「時代公園」2日落成啟用，市長陳其邁表示，他上任後公園相關建設預算增加約10億元，今年底預計完成33個座共融公園，明年中將達到44座，未來將朝百座目標邁進。

「時代公園」是亞灣區最大地景亮點，位於前鎮區凱旋四路旁65及88期市地重劃區，面積約3.5公頃，開闢工程經費約9700萬元，交通相當便捷，捷運凱旋站、輕軌前鎮之星站或開車都方便。從時代公園步行5分鐘就可以到達知名購物中心、運動用品旗鑑店、美食餐廳等地標。

高雄市長陳其邁表示，高市府今年11月4日已推出「亞灣2.0計畫」，將亞灣現有達27.8公頃的大型水岸基地，與中央合作打造企業集團旗艦中心聚落，邀請國際級企業進駐設置總部或研發基地，發展國際研訓及應用技術管理人才創新聚落。為均衡空間發展，兼顧生活空間及品質，至今已在亞灣區內的65、70、79、80、83及88期重劃區內開闢多個公園，總面積約10.08公頃，總經費計2億3500萬元。

工務局表示，「時代公園」在規劃階段就辦理多場公民參與說明會，聽取在地意見，擁有豐富的遊憩及體健設施。因鄰近高雄機場，特別設計滑翔翼造型公廁，另為強化城市行銷，園區內隨處可見開心遊玩的「高雄熊」公仔，營造宛如兒童樂園的歡樂氛圍。

時代公園休憩遊樂設施為了服務兒童，設計「爬」（攀繩網山、遊戲高塔、彈跳小丘等）、「溜」（磨石滑梯及高塔滑梯）、「跑」（滑步車道）、「跳」（彈跳床）、「盪」（擺盪大索及特色鞦韆）、「鑽」（地形穿越管）、戲水戲沙（水景區及遊戲沙坑）等多種選擇，青壯族群及年長者也有多樣新穎健身訓練套組及質感休憩棚架。

養工處表示，公園內為民眾遮蔭及生態效益，種有350顆幹徑15公分以上大喬木，其中大多為抗病蟲害能力強的台灣原生樹種，如苦楝、水黃皮、樟樹、光蠟樹、黃連木，可降低熱島效應，園內尚有多種特色灌木及「彩帶高」綠籬迷宮。