鳳梨釋迦第1期果上市，氣候忽冷忽熱，卑南鄉不少釋迦園嚴重落果。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

鳳梨釋迦第1期果上市，氣候忽冷忽熱，卑南鄉不少釋迦園嚴重落果。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

鳳梨釋迦第1期果上市，氣候忽冷忽熱，卑南鄉不少釋迦園嚴重落果。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

鳳梨釋迦第1期果上市，氣候忽冷忽熱，卑南鄉不少釋迦園嚴重落果，台東釋迦自去年起無法外銷大陸，盤商在產地收購的價格跟去年跌5成，農民損失慘重。台東縣政府農業處表示，因受損面積未達天然災害救助標準，無法補助農民。

在台東縣卑南鄉利吉村種植7公頃釋迦的農民，其中1塊釋迦果園從上個星期開始陸續落果，農民無奈地說，大約有5成的果實掉落滿地，已經不能外銷，又遇到天氣忽冷忽熱導致落果，損失更嚴重。

「今年損失慘重！」蔡姓農民反應，氣候不穩定，天氣熱又遇到下大雨，導致落果嚴重，也只能看著辦，由於目前產地盤商收購價比去年同時期還要低，她無奈地說，就等後面這剩下來的5成，看看價格能不能再增長一點。

目前出現落果情況的果園大部份都在卑南鄉一帶，能採收下來的，盤商收購價1台斤大約30元左右，跟去年比的收購價，幾乎是下跌約5成。部分農民指出，光是1個紙箱就要將近30元，採收包裝又很費工，不敷成本。

農委會台東區農改場說明，以往也曾在11月份發生鳳梨釋迦落果的情況，主要都是因為天氣太熱，呼籲農民盡量調節產期，以降低損失。

台東縣政府農業處長許家豪表示，鳳梨釋迦產期收成期是12月至隔年4月，11月鳳梨釋迦是早收果，不算是天然災害、且面積未達救助標準，只能建議農民加強田間管理。

大陸去年9月以檢驗出害蟲禁止台灣釋迦輸入，而台東有9成鳳梨釋迦銷往大陸市場，去年在中央和地方緊急提出應變措施，暫解燃眉之急，今年第1期鳳梨釋迦自11月底開始陸續上市，大陸市場仍未開放。