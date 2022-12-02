台北市第3選區（中山、北松山）立委補選明年1月8日登場，台北市議員王鴻薇今接受廣播專訪，鬆口「願意承擔」，今日會前往登記參選。王鴻薇也透露，她老公陶允正堅持反對，昨天更一度不接電話，王鴻薇因此拜託向黨主席朱立倫先不要宣布消息，給她一個晚上說服她老公。至於最終怎麼解決？王鴻薇則表示也沒有特別說什麼，「家庭就是這樣」。

王鴻薇今上午接受媒體人王淺秋的電台專訪提到，在後來階段最煎熬，因為她老公堅持反對。王鴻薇表示，她先生站在保護她立場，因為覺得王鴻薇剛選完，且已經發布不參選聲明，若參選會被罵翻。

王鴻薇表示，她有向她老公表示，恐怕沒辦法迴避這個責任跟承擔，讓她老公甚至回她「不用跟我說」，後來還一度不接電話。不過有很多登記要參選的資料在王鴻薇老公手上，因此王鴻薇也透過傳訊息告知，她老公還回應「我這邊沒有，我什麼都沒有」。因為王鴻薇老公非常堅決反對，王鴻薇也特別拜託朱立倫，先不要宣布消息，給她一個晚上說服她先生。

王鴻薇提到，其實下禮拜是要出國旅遊，全部都訂好了，選完安排謝票還有在選前沒有辦法開協調會、會勘等事宜，都放在這禮拜，下禮拜要出國，而且還是家庭旅遊，王鴻薇說她老公快氣瘋了，但她應該沒辦法去了。

至於最後是靠哪一招說服老公？王鴻薇表示，後來她老公有比較好一點，且新聞出來後，她老公也知道沒有轉圜的餘地，「反正家庭就是這樣」。王鴻薇笑稱中間發生這些情形，當時還想說完蛋了，登記的東西都在她老公手上，「他不給我怎麼辦」。

根據《ETtoday新聞雲》報導，陶允正提及，王鴻薇剛選完市議員，就要投入立委補選，綠營一定會攻擊她「落跑」，陶允正不捨王鴻薇太累太辛苦，所以自始至終都反對。不過王鴻薇既然做了最後的決定，陶允正表示，他會全力支持，不會讓王鴻薇有後顧之憂。