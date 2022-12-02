國民黨立委蔣萬安參選台北市長期間辭職，空出台北市第3選區（中山、北松山）位置，甫連任的台北市議員王鴻薇獲國民黨徵召參戰，卻遭外界批評「還沒就職就落跑」。對此，國民黨立委游毓蘭2日受訪酸說，民進黨不需要罵王鴻薇，因為4年前因立委補選進入國會的就是時任議員何志偉；國民黨立委謝衣鳳也狠嗆綠營雙標。

游毓蘭上午在立法院受訪表示，王鴻薇在北市擔任16年市議員，表現一向亮眼，且民進黨九合一選舉之所以潰不成軍，關鍵是前新竹市長林智堅論文抄襲案，是王鴻薇不畏打壓揭露而被封為「女戰神」，雖然王鴻薇認為無法放棄選民託付，但這此之所以讓人這麼困擾，主因是中選會量身打造補選登記期程，刻意安排在市議員就職之前。

游毓蘭酸，民進黨也不需要罵王鴻薇，因為4年前補選立委的就是何志偉，這一點都沒問題；謝衣鳳附和稱，2018年何志偉當選市議員後，便隨即投入台北市第2選區（大同、士林）立委補選，既然民進黨先前已有慣例，何必雙標攻擊國民黨。

游毓蘭說，王鴻薇是面照妖鏡，未來就看看真才實學的王鴻薇，對照一個不知所云、經常斷片的吳怡農，大家等著看好戲。

國民黨立委陳玉珍也緩頰，完全不覺得王鴻薇落跑，落跑是剛當上一個位子沒多久，屁股沒坐熱就想走，而王鴻薇擔任市議員多年，從未離開選區，只是服務階層更廣、更深，有關台北市政府需要王鴻薇服務的地方，也不會逃避責任。