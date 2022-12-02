桃園市長鄭文燦傳出台大論文涉抄襲，台大已經寄出通知。鄭文燦今天早上受訪並未回應，桃園市新聞處長詹賀舜則說，尚未收到通知，無法回應。

新黨發言人陳麗玲、新黨桃園市議員候選人游智彬等人日前指控鄭文燦的台大碩士論文涉嫌抄襲，10月初已向台大檢舉鄭文燦違反學術倫理，要求校方徹查。台大則在1日以雙掛號寄出鄭文燦論文抄襲案調查結果，台大表示，有關鄭文燦先生的論文調查案，本校已調查完畢。

詹賀舜說，尚未收到通知，無法回應。

針對陳明通的部分，台大表示，有關陳明通教授的相關調查，現仍依學校程序調查中。