新北稽查員實地演訓情境模擬─非法棄置廢棄物稽查。（新北市環保局提供）

為強力打擊環保犯罪，新北市府近年結合檢、警、環力量，並成立環境稽查重案組，突破以往單點打擊模式，透過跨單位合作，串連各方線索破獲多起集團式犯罪，瓦解非法棄置產業鏈。新北市環保局全國首創的稽查員實地演訓，今年更升級訓練課程，結合科技執法工具、輔以VR虛擬實境，提升人員稽查臨場反應及蒐證技巧，強化新北環境守護力。

環保局表示，民眾對於生活環境品質的要求日益提高，環保稽查人員是守護環境品質不可或缺的重要角色。各種環境公害事件，如國土污染、非法棄置廢棄物、近鄰噪音、空氣異味等，均須透過稽查人員查察處置，以遏止污染蔓延。而面對複雜多變的公害陳情案件，稽查人員除須具備專業環保知能、完善科技設備外，臨場應變及蒐證能力亦不可或缺。

環保局自去年即全國首創稽查實地演訓，透過實際情節演練提升稽查人員稽查能力，今年更結合VR虛擬實境技術，以360度環景攝影機全程錄製訓練情境影片，在後疫情時代，讓同仁隨時可藉由Google Cardboard 臨場體驗，於短時間內完成多種情境訓練，升級稽查技能。

環保局說明，稽查實地演訓模擬各式真實稽查情境，如「黑蝙蝠專案攔查」，即模擬載運廢棄物或剩餘土石方攔查作業，過程中訓練稽查人員熟知各車輛應符合之廢棄物清理法規，以及駕駛應出示之證明文件，並訓練人員遇不同類型違規車輛時的應變作法；亦有模擬「非法棄置廢棄物稽查」情境，使稽查人員學習遭遇未知廢棄物時，應如何善用科學儀器以避免自身受到危害，及相關應變作為；再如「扣車作業執行」情境，過程模擬取締違法棄置廢棄物者，透過實際演練讓人員熟悉蒐證及扣留非法車輛等程序。

除模擬真實稽查情境外，演練課程更運用實際案例說明，導入5W1H分析法（When何時、Where何處、What何事、Who何人、Why何因、How何法），訓練稽查人員快速將龐雜案件資料轉化成有效線索，建立案件框架，提高破案效率。