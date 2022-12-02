中職桃猿啦啦隊出身的成員李恩菲（菲菲），擁有如洋娃娃般精緻的臉蛋，與完美的身材比例，因在2019年穿水手服拍攝基隆觀光影片，以回眸一笑擄獲眾人的心，因此被粉絲封為「回眸女神」，IG吸引超過24萬人追蹤。而近日她也搭上世足賽熱潮，打扮成性感守門員，令網友看了直噴鼻血。

經常透過社群平台與粉絲互動，並分享工作辣照的李恩菲，日前在IG上PO文表示「不想說地老天荒，只想當你這輩子的主場，第一次參與到世足，最喜歡阿根廷衣服」，一旁附上照片。照片中，只見她穿著阿根廷隊的V領短版球衣，下半身搭配三角高衩球褲與長襪，蹲坐在球門前化身守門員，性感翹臀與腿根一覽無遺，加上S級蠻腰曲線，電得所有人看了直呼「哇靠太上火了吧！好辣」、「太好看了」、「太辣了，超愛」、「辣死」、「我流鼻血了」、「菲菲穿也太美了吧！」、「老師我想學踢足球」、「人美穿什麼都美」、「有你的地方都是主場」吸引萬人按讚。

事實上，李恩菲不久前才在IG上PO出另一組照片辣暈粉絲。當時的她穿著白色襯衫與貼身的窄裙，搭配引人遐想的透膚黑絲襪與高跟鞋，化身性感OL趴、坐在豪車中，嶄露性感的身材曲線及神級長腿，同樣令網友看得目不轉睛，紛紛表示「好正的OL」、「最後一張太犯規」。