由滿島光、佐藤健主演的現象級懷舊影集「初戀」成功擄獲日劇迷，更讓劇中場景北海道及日式「拿坡里義大利麵」討論度為之瘋狂。滿島光還另爆料佐藤健超會「神補眠」。

「初戀」（First Love）靈感源自日本「平成歌姬」宇多田光的兩首神曲，包括1999年發行的 First Love 與2018年的「初戀」。以跨世代愛情故事為題，描述「野口也英」（滿島光／八木莉可子飾）與「並木晴道」（佐藤健／木戶大聖飾）兩人，在1990年代晚期成為彼此初戀，最後卻因故而分開，20年後再次相遇關係也產生重大變化。

影集上線後，不論是兩首神曲或導演寒竹百合懷舊細膩的拍攝方式，都立刻深受台灣、日本和全球80、90年代日劇迷們的喜愛，男女主角都愛吃的日式「拿坡里義大利麵」還引起一股旋風。而劇中出現的薄荷糖、冰淇淋汽水，甚至懷舊電玩、CD隨身聽、舊式手機、宇多田光的首張專輯等都成為了最強回憶殺，也讓不少網友直呼想去拍攝主場景北海道朝聖。

影集也成功闖入Netflix Top10 全球非英語影集排行榜第8名，上線3天即累積722萬小時的觀看時數，也成為本日台灣Top10節目冠軍。為慶祝收視佳績，製作單位公開獨家花絮照片，不僅有年輕時期也英與晴道的開心合照，讓粉絲們為兩人年輕時無法繼續戀情的遺憾有了慰藉；成年人版的兩人花絮合照，更讓粉絲們開心幻想美好結局的後續。

最特別的，還有影集中不可能同時出現的畫面，飾演男女主角中、青兩時期的滿島光、八木莉可子、佐藤健、木戶大聖4人的合照，照片一出，更是刺激了粉絲們的淚腺。

男女主角佐藤健、滿島光日前受訪時被問到理想對象的類型：滿島光透露自己喜歡「早上睡眼惺忪，頭髮還有點亂翹的男生」，不過話鋒一轉竟爆料：「雖然佐藤健每次早上都是打扮帥氣地抵達現場，不過卻發現他梳化時都在睡覺，幾乎是閉著眼睛到拍攝現場的，但我喜歡他這種上戲前很放鬆的狀態。」

佐藤健則笑著坦言，自己的確常常一臉沒睡醒的樣子，也相當佩服滿島光一早就精神飽滿，從沒見過她露出疲憊或愛睏的表情。佐藤健還透露，最喜歡自己飾演的晴道，在自助洗衣店裡望著睡著的也英那場戲，他覺得過往日劇總會把戀愛過程，描寫得很濃烈或戲劇化，但透過「初戀」讓自己理解，光是默默地凝視對方，無須過多言語就足以構成一部愛情故事。

「初戀」全劇共9集，已上架Netflix熱映中。（編輯：屈享平）1111202