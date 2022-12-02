嘉義一名已婚大學研究員不顧孩子才5個月大，在交友軟體上認識小三並外遇，雖事後隨即與妻子及小三坦承，小三得知後竟回「好八點檔喔」，並與人夫持續互稱寶貝、互傳煽情鹹濕對話甚至頻繁發生性行為，氣得正宮向2人提告，法官判2人須連帶賠償40萬元，可上訴。

據判決書指出，人妻控訴丈夫竟小孩僅5月大，正須仰賴她辛勤照護養育時，與小三外遇、交往，而丈夫也在2020年3月間向她承認確實有小三，並於同年4月向小三坦承其已婚，但2人仍持續交往，互稱寶貝、互傳煽情鹹濕對話、一再頻繁約會見面、發生性行為，讓她氣得向2人提告求償60萬元。

法院審理時，小三稱與人夫在交友軟體相識，相識之初人夫自稱其單身未婚，雖事後人夫有才向她坦承已婚之事，但他稱與妻子已談妥離婚條件，她才相信並與之交往，直至同年6月間，人夫突然提出分手，她才知道是遭到欺騙，並向正宮致歉。

而人夫僅以民事答辯狀陳述，自己只是一時好奇接觸網路交友軟體，才在認識小三後，一時未能掌握好與女性網友交往分際，但為了讓自己懸崖勒馬，在雙方相識二週後就向小三坦承已婚，雖事後又因情不自禁犯下一些錯誤，但後來也與對方完全斷了聯絡，並努力彌補妻子中，希望可以挽回婚姻，妻子請求賠償60萬元，金額實在過高，請求法官輕判。

法官勘驗2人對話紀錄，小三在知悉人夫已婚時，仍執意交往，傳訊「我們也沒有怎麼樣，好像也不至於這麼嚴重，我蠻開心的，雖然也很震驚，好八點檔喔，沒想到這種事會發生在我身上耶，沒什麼生氣的感覺，反而覺得，很感謝生命中又有幫我上了一課的人」。

不僅如此，2人事後更多次相約外宿，人夫曾提及「我不大，時間也不長。你也很體貼我」，小三則回應「你對我很好了，而且我身材也不好啊，又不夠淫蕩」、「你今天後來還有不舒服嗎？肚子痛？」，小三回「沒有了，以後不可以這樣玩了」等語討論性行為細節；2人更經常以「你沒有親親我」、「寶貝」、「我好想你」、「我的慾望大概滿到頭頂了」、「我超濕的喔」、「對你流口水了」、「寶貝你味道真的好濃喔」等語親密對話。

法官認為2人行為已然超出一般普通朋友間之情誼，明顯逾越社會一般男女社交分際，足以破壞人妻婚姻共同生活之圓滿、安全及幸福，已侵害人妻配偶權，判2人須連帶賠償40萬元，可上訴。