過去以樸實憨厚形象深入人心的藏族男子丁真，抖音超過800萬人追蹤。不少人相當欣賞他在影片中呈現陽光男子的田園生活面貌。豈料，隨著他踏入娛樂圈，過去質樸模樣改變不少，先前被發現累到外貌劣化成大叔樣，如今更轉型成了「白面小生」。讓不少粉絲們難以接受，認為他和其他網紅一樣，陷入金錢誘惑中。

當時，許多小鮮肉、網紅靠著化妝打扮，呈現白淨樣貌走紅，遭網友砲轟是對男性的「病態審美」，反觀，丁真在影片中曬出身處大自然中，真實不加修飾的模樣，加上陽光天真的氣質，短短7秒影片立刻火爆全網，更被封為「甜野男孩」，讓粉絲們大讚這才是屬於男生該有的樣貌，短短時間內，丁真的人氣扶搖直上，陸續收到不少綜藝節目邀約，成為踏入演藝圈的契機。

豈料，丁真爆紅後似乎失去往日純真。被網友發現開始使用iphone，時常喝星巴克等高額消費習慣，近日，更在微博更新多張照片，只見昔日真實不加修飾的樣貌不再，反倒成了「白面花美男」，不只頭髮可見明顯造型，臉上畫上淡妝，甚至在耳朵上戴了飾品。與當今鮮肉小生並無差別，讓支持他的粉絲們相當失望。

丁真戴起耳飾、畫起淡妝。變成了「白面小生」。(圖／翻攝自丁真微博)

事實上，丁真曾表示感謝粉絲們的支持，帶動家鄉發展起來，增添不少人氣。然而隨著收入變多，似乎不再苛求自己過著昔日田野生活，接觸流行事物更是必然發展，不意外讓他成了現今這番面貌。然而，不少網友們無法接受這樣的結果，紛紛留言表示「還給我們目光清澈、質樸無華的丁真吧」、「他變得和其他網紅一樣了。」不過也有部分網友指出，審美本就是因人而異。更何況此前他還在節目中大力推廣藏族文化，分享家鄉景況，表示「他的心沒有被娛樂圈汙染就夠了」、「不管變得如何，他都還是那個天真爛漫的丁真。」