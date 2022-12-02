【LIVE直播】北市3選區立委補選參戰 王鴻薇赴市選委會登記｜2022.12.02 @中時新聞網

國民黨上午正式宣布，徵召台北市議員王鴻薇參選台北市第三選區立委補選，黨主席朱立倫與請辭留下該區立委席次的黨籍台北市長當選人蔣萬安，也將陪王鴻薇前往登記參選，展現全黨上下力挺決心。王鴻薇稍早哽咽拜託大家支持她。

王鴻薇表示，她必須針對在這次台北市議員選舉，支持她的選民致歉、抱歉。王鴻薇表示，她在之前不參選聲明講的很清楚，她希望能實現對選民承諾，但包含朱主席還有未來市長蔣萬安一直對她勸說，她也理解補選有不能輸的壓力，所以知道她的責任沒辦法迴避，承擔要擔負，所以登記接受徵召。

王鴻薇表示，她不計個人毀譽參選，最主要原因就是這次縣市長選舉後，執政黨還有蔡政府，有因此反省嗎？高層還在爭權奪利，蔡政府很多還是分贓，態度極為傲慢囂張，這段時間，王鴻薇坦言確實煎熬，也知道民進黨會全黨打一人，不過王鴻薇表示，她會維持服務，擴大服務，非常非常有信心，她也相信，一個團結的國民黨非常重要，要跟社會大眾報告，跟民進黨喊話，王鴻薇不是林智堅，對就是對，錯就是錯，她要向選民道歉，真的非常對不起。王鴻薇也哽咽拜託大家，因為她不能迴避承擔，所以拜託大家原諒她，希望大家能支持她。

蔣萬安表示，這是團結之戰，也是善良對邪惡、光明對黑暗的延長賽，呼籲民眾黨，不要再用惡質手段傷害這次補選，希望選民積極投票，表達對善良的支持。蔣萬安強調，「鴻薇是我心中最適合接替我進入立院服務的人選」，蔣萬安說王鴻薇不僅是超強戰友，更是捍衛民主戰將，擔任議員期間，屢屢揭發民進黨弊端，「今天鴻薇不計毀譽，為民承擔，我一定全力支持，也呼籲所有好朋友跟我一起，將王鴻薇送進立院」。