大陸《第一財經》2日報導，北京朝陽區李先生居住的單元樓，11月18日出現一例社會面核酸「十混一」陽性，被畫定為高風險區，依「足不出戶」管控。期間，又先後出現陽性病例，判定了三組 「十字花」樓層密接群體。以最後一例陽性計算，非密接人群已全部解封；期間11月27日，同樓棟一患有基礎性疾病的鄰居老人密接轉陽，但沒有再被轉運至方艙醫院，而是安排居家休養，待遇等同於居家的密接人士。非該名居家陽性者的同層和同列戶型人員則於12月1日核酸檢測全陰後解封。

第一財經報導，李先生表示，讓不具備轉運條件的輕型和無症狀新冠感染者居家，應是一件符合大眾同理心的好事，但因缺少預案，反而造成顧此失彼和鄰里糾紛。「目前，我們希望優化和解決的有兩點：其一，理論上來看，氣溶膠傳播是小機率事件。既然基於此判斷，將我們畫定為密接人群，那麼應該有專業人員及時針對樓棟排水管道等風險性進行判斷；其二，陽性居家應該是為了減輕對經濟和居民的影響，但如果讓更多鄰居陪跑，會適得其反。」

第一財經報導，李先生的經歷並非孤例。目前北京、廣州等地，讓符合特殊要求的無症狀或輕型新冠陽性感染者居家，已部分成為預設模式，無需經過鄰居簽名同意；涉及人員面也有所擴大，從起初的「符合特殊條件的無症狀、輕症新冠感染者」，逐漸擴大到「符合居家隔離條件的無症狀、輕症新冠感染者」。

但由於尚無涉及陽性居家的系統性防控預案，在對感染者、密接人員以及同樓棟或單元其他人員的權益和安全的保障上，還存在諸多細化空間。

《第一財經》報導，復旦大學公共衛生學院教授姜慶五稱，防控政策的持續優化，無疑是一件可喜之事，讓符合條件的陽性人員居家隔離，更符合公眾期待，有利於感染者的康復，更有利於有效緩解醫療系統壓力。

姜慶五說，「但該優化方案的落地，還需保障民眾掌握充分資訊、理解政策優化的背後邏輯、做足準備、達成共識，以達到『陽性居家』的預期效果。」

《第一財經》報導，目前，在一些嘗試「符合居家隔離條件的輕症新冠感染者可以不用轉移」的社區中，鄰居和感染者及家庭（或陪護人員）均存在一些顧慮：對於前者，關注點在於發生串聯感染的機率幾何、是否會被連帶管控；對於後者，關注點在於自身或家人是否在「符合居家隔離條件」的範疇內，是否會被鄰居歧視對待，基本生活和醫療物資能否得到滿足等。

如李先生所提及的「十字花」管控原則，多名受訪病毒學專家認為有待商榷，因為新冠病毒經氣溶膠發生非接觸傳播是小機率事件。

《第一財經》報導，接觸式傳播也可以避免。「居家隔離的新冠病毒攜帶者，本身排毒量就很少，傳播力不強，一般來說，呼出的氣溶膠中的病毒離體3小時後，就完全滅活了。」病毒學專家常榮山稱，比如，如果陽性居家人員開門取快遞，佩戴好口罩，只要和快遞員隔2米以上距離，病毒傳播的機率就非常小了。

常榮山稱：「同住人士確有被感染的風險。因此，居家隔離者最好擁有帶有獨立衛浴的房間，與此同時，在隔離期間，感染者應當和同住者保持盡量遠的距離，盡量不共用物品，使用了共用物品後及時進行消殺，這樣就可以降低感染同住或陪護人員的風險。」

他還表示，一旦發生接觸感染，同住者也無需過度焦慮。這是因為無症狀或輕型新冠感染者攜帶病毒載量很低，發生病毒傳播，被感染的密接人員也大機率為可自癒的無症狀或輕型感染者，不需要進行轉移進行醫學治療。