高雄蘇姓女子從大陸阿里巴巴網站以台幣150元低價購入千餘台含400種遊戲的掌上型遊戲機，在蝦皮賣場以每台199元價格販售，被員警網路巡邏逮獲法辦，蘇女違反著作權法遭判3月、得易科罰金。由於主機內含26款任天堂經典遊戲，日商任天堂株式會社另提民事訴訟，蘇女須以100倍價格賠償任天堂37萬元，可上訴。

2020年3月蘇女從大陸阿里巴巴網站以150元低價購入千餘台含400種遊戲的掌上型遊戲機，在蝦皮賣場刊登「現貨、秒發、復古遊戲機掌上遊戲機！媽咪團購」訊息，以199元價格賣出120台遊戲主機。

員警網路巡邏時發現，先下單購入一台主機後，確認遊戲主機內含超級馬力歐、馬力歐兄弟、大金剛系列、敲冰塊、網足排球等26款任天堂旗下經典遊戲，訊後依違反著作權法送辦。

高雄地院審理時，蘇女辯稱不知道販售盜版遊戲主機是犯法的行為，但法官認為違法事證明確，依散布侵害著作財產權之重製物罪判蘇女徒刑3月，得易科罰金。

任天堂另提民事告訴，以每個遊戲單價450元計算，蘇女賣出120台，侵權總值已高達140萬4000元，但任天堂只求償90萬元。此外加上每台遊戲機侵害9件註冊商標，以仿冒品零售單價264元的200倍計算，每一個商標損害金額則為47萬元，任天堂要求蘇女須賠償137萬元。

蘇女強調，不知道扣案的遊戲機是仿冒商標商品，最多只賠得出16萬元。法官認為，本案應就商標權和著作財產權兩部分計算。商標權部分，以遊戲機零售單價每台199元的100倍計算，蘇女應賠17萬元。著作財產權部分，蘇女應賠償任天堂20萬元，兩者合計需賠37萬元，全案仍可上訴。