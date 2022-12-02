路透社二日報導，日本、英國以及義大利已談好要共同開發更先進的戰鬥機，最早可望下周正式對外宣布。軍事專家認為，更緊密的國防關係結合，對日本與英國來說，可謂雙贏且互牟其利。

藉此，英國可以證明自己寶刀未老，將勢力觸角名正言順地伸到亞洲地區，不讓美國專美於前。對日本來說，又多了一個除美國以外的軍武靠山，可以減輕來自中國大陸與日俱增的軍事威脅。

七月時，路透社曾搶先披露英國六代戰機風暴（Tempest）要與日本F-X戰機合併研發項目。這也是日本首次與美國以外的主要大國，共同合作建構重要的國防武力。故日本最快可能會在十二月中，趁發布國安新戰略以及另筆軍購案之前，就會將此事公諸於世。

在未來五年，日本計畫或將其國防預算再擴增一倍，金額比重約是經濟成長GDP的5%，主要是用於採購各式新型武器也包括長程導彈等，可威懾三不五時就在東海執行各項軍事行動的解放軍。

日本、英國與義大利之間的這項新型戰機各項協商，預估將延續到明年，主要是由全球第三大軍火商英國的貝宜系統（BAE Systems）以及日本的三菱重工來負責各種大小事宜。