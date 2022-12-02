法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)周四在接受《早安美國》採訪時表示，馬斯克(Elon Musk)放鬆在推特上的內容審查，是「一個大問題」。

馬斯克擁有的社群平台推特在本周稍早決定逆轉了一項政策，該政策旨在解決新冠疫情的假資訊問題；此舉將提高假資訊的風險，特別是在中國加劇疫情嚴重性之際。

此外，自從馬斯克近期收購推特以來，同時也重新恢復了此前被禁用的帳號，包括美國前總統川普(Donald Trump)的推特帳號。馬斯克在上週曾表示，要對部分禁用的帳號進行「大赦」。

馬克宏在訪談中表示：「自由的言論和民主是建立在尊重和公共秩序基礎上。你可以示威，你可以擁有言論自由，你可以隨心所欲地寫作，但也有責任和限制」。

此前也有新聞報導，稱歐盟可能威脅要禁止推特的使用，除非馬斯克能遵守歐盟嚴格的內容稽核規則。

馬斯克曾在上個月指出，由於廣告商的抽走廣告，讓推特面臨營收的大幅下滑。馬斯克指責公民權團體一直在壓迫該平台的廣告商，要採取行動。