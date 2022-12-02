「2022深坑多福宴」將在12月16日於深坑老街封街登場，受疫情影響，本次活動睽違2年復辦，不少店家都使出拿手絕活，端出在地料理，還附上「綠竹筍水餃」及清爽酸甜的梅酒，餐點價值破千，民眾除了可以體驗傳統辦桌的熱鬧氣氛，還有伴手禮可以拿，明（3日）中午12時準時開賣，限量55桌，每桌10人份優惠價3999元，讓民眾吃好康，也能促進商圈經濟。

深坑區長黃美華表示，深坑多福宴每年都大獲好評，適逢農曆年將近，深坑豆腐聞名全台，豆腐象徵多福，因此多福宴這次以「團圓多福迎金兔」為主題設計，讓民眾挑選年菜有新的選擇，這次也融入獲選「2022新北嚴選」深坑美食名店的料理入菜，配合甜點和飲料，有將近17道料理。

黃美華說，多福宴菜色豐富，每年報名都是秒殺，為了讓更多人可以懷舊深坑老街，這次活動多增加5桌空間，讓民眾盡情享受辦桌樂趣，品嚐在地好味。另外，區公所也與深坑商圈一起合作，即日起推出「按讚抽好禮」及「深坑秘境報馬仔」活動，只要鎖定「新北市深坑區公所」粉絲專頁，按讚分享深坑秘境，有機會抽中深坑商圈100元優惠券，限量200份，數量有限。

深坑商圈理事長陳寶桂表示，前幾年受到疫情重創，民眾無法沿路試吃，影響商圈生意，去年春節店家營業額大砍一半，今年適逢口罩解封，市府也挹注經費在多福宴活動，配合春節旅遊風氣，預估帶來大量人潮。

深坑區公所表示，民眾來多福宴可以一次享受多種經典與創新的豆腐辦桌料理，每桌10人份，每桌專案價只要3999元桌，限量55桌，呼籲大家手刀搶購。活動詳情請上「新北市深坑區公所」FB粉絲頁網站（https：／／www.facebook.com／shenkengdistrict）查詢。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！