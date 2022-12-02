台灣高鐵（2633）旅運動能持續回升，新車採購規劃再度成為外界關注焦點，先前兩度招標皆因日系廠商報價過高而廢標，對於最新採購進度，台灣高鐵指出預計購買12輛列車，目前還在招標階段，尚未定案。

台灣高鐵回應，綜合考量高鐵現行乘載率狀況（尤其周末及疏運假期）、未來運量成長趨勢、列車維修及運轉調度需求等多項因素，自2019年起規劃新列車採購。現階段高鐵新購列車採購案正在程序中，尚未定案，請外界勿作片面揣測。

高鐵新購列車採購前經兩次招標，皆因廠商所報價格與市場行情差距過大及部分投標文件不符規範要求而廢標，故本公司著手研議包含洽第三人採購可行性等可能解決方案。

台灣高鐵指出，2022年3月啟動第三次招標作業，以邀標方式，同時邀請多家具備高鐵列車開發經驗之廠商參與投標。本案目前正就各家廠商投標內容進行審議中，後續將依安全、技術、營運、財務等面向綜合評估考量後，完成採購作業程序。