伊登於2019年前往彰化埔鹽宮參拜還願。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

伊登於2019年前往彰化埔鹽宮參拜還願。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

埔鹽順澤宮迎接伊登到訪，已經懸掛好歡迎紅布條。（埔鹽順澤宮提供／吳敏菁彰化傳真）

世錦賽三鐵冠軍明星伊登（Iden）第二度拜訪彰化的還願之旅，已排定4日14點20前往埔鹽順澤宮參拜、5日上午11點參訪卦山村美學生活聚落，彰化縣長王惠美將代表縣民，歡迎伊登，並邀請擔任觀光大使，行銷彰化十大金質商品與彰化優鮮農特產品，王惠美臉書將同步直播，讓無法親臨現場民眾一賭世界冠軍的風采。

2019年23歲的挪威選手伊登拿下法國尼斯超半鐵世界錦標賽冠軍，衝過終點線，頭上戴著彰化「埔鹽順澤宮」的帽子，讓認識中文的人都注意到了，他說無意中撿到，感覺是幸運物就戴上，讓彰化人驚喜若狂，順澤宮也一炮而紅。並開始了一路「神帽顯神威」的傳奇篇章。

今年伊登26歲，還是戴著神帽一直跑、一直贏，今年7月，於PTO鐵人三項加拿大公開賽拿下金牌；短短兩個月間，伊登再度於首次參加的夏威夷IRONMAN世錦賽奪金，彰化縣長王惠美第一時間貼文恭賀，並感謝他戴著順澤宮帽子，一再拿下世界冠軍，讓台灣與彰化揚名國際。

根據伊登表示，這已經是他戴上順澤宮帽拿下的第9次冠軍了，這次應邀來參加大鵬灣鐵人賽表演賽事還有他的師兄 Blummenfelt，排定4日到彰化埔鹽順澤宮還願，伊登多次感謝埔鹽順澤宮神明，神奇地給予幸運，為他帶來多項成就，讓他有了精彩的生涯，他的師兄也幽默地說，現在看到路上有帽子也會撿起來戴，但像伊登和順澤宮這樣，是再特殊不過了，機緣很難遇到。

順澤宮近年來請領宮帽不斷，但每次伊登摘冠，就再爆紅一次，掀起長長的排隊人龍，一起分享、歡喜神賜的幸運，也鼓舞在自己投入的領域更努力精進。

順澤宮為了歡迎伊登與東京奧運三鐵冠軍Blummenfelt還願参訪，已經張貼公告，主任委員魏信顧表示，當日宮帽上午維持正常時段發放，下午則延至下午4點開始，敬請諸信大德見諒。

彰化縣府也預料伊登再度拜訪彰化，將掀起伊登2.0風潮，歡迎大家一同共襄盛舉，無法前往的鄉親也可在王惠美縣長臉書直播同步觀看，共同參與。