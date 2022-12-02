蔣萬安當選台北市長後，其台北市第三選區（中山、北松山）立委遺缺將由國民黨的王鴻薇、民進黨的吳怡農角逐補選。媒體人周玉蔻一聽到吳參選的消息，立刻在臉書發文喊「現在遷戶口還來得及投農農嗎？」這讓媒體人朱凱翔直呼「穩了！支持吳怡農，就是支持周玉蔻。」此說法引熱議，大批網友想起民進黨台北市長候選人陳時中的下場集體笑翻。

周玉蔻昨（1）日下午在臉書發文寫道：「現在遷戶口還來得及投農農嗎？」並在文末附上1顆愛心與5個笑臉，欣喜熱愛之情表露無遺。

對此，朱凱翔今日在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文，引述周玉蔻在得知吳怡農參選後在臉書發文的消息，直言：「穩了！支持吳怡農，就是支持周玉蔻。」

朱凱翔發文短短20分鐘便湧入2000個讚與近200則留言，迴響極度熱烈。網友紛紛表示：「天兒啊！」「歐買尬」、「喔！我的天啊！」「喔！辣個女人又出現了」、「吳怡農現在應該剉咧等」、「你們有想過吳怡農的感受嗎？」「想想阿中的下場」、「果然還是鮮肉好」、「嚇死人了」、「笑死」、「應該想想阿中的感受」、「阿中怎那麼快就失寵了，哭哭」。