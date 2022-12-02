民進黨九合一選舉以失敗告終，蔡英文總統為此請辭黨主席，外界開始點名可能人選，外傳副總統賴清德將出戰黨主席改選，但賴清德辦公室昨晚發聲明否認。對此，親賴民進黨立委郭國文2日稱相關傳聞並不存在，當前尚未討論黨主席人選。

民進黨中常會周三推舉高雄市長陳其邁為代理黨主席、桃園市長鄭文燦任大選檢討小組召集人，預計2023年農曆年前完成黨魁補選。當前人選包括新潮流的屏東縣長潘孟安、正國會的前交通部長林佳龍、英系的前總統府秘書長蘇嘉全及賴清德等人。

外傳賴清德將要出戰選黨主席，民進黨立委管碧玲憂心，如果副總統擔任執政黨主席，豈非讓「總統跛腳制度化」。親賴的郭國文在立院受訪表示，內部確實有些不同的意見討論，但他要轉述信賴台灣願景協會聲明，稱民進黨上下都在檢討，透過多面向傾聽各界聲音，唯有檢討改進才能符合人民期待。

郭國文強調，或許現在有不同意見，但上述傳聞並不存在，黨主席人選也尚未討論。