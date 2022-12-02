大陸記憶體晶片大廠長江存儲，已經成為華為、中芯國際之後，被美國盯上的新獵物。原本傳出蘋果有意使用長江存儲的晶片，但最後該計畫遭到擱置，有不具名的長江存儲員工感嘆，「這是兩個大國之間的技術戰爭，而我們恰好成為關鍵目標。」

日經亞洲評論報導，長江存儲的記憶體晶片相當出色，使得蘋果一度有意採用他們的產品，長江存儲卻也因此事受到美國政府的關注，傳出有可能在12月中被列入貿易黑名單，代表美國企業或出口商需要取得許可證才能與其交流，此舉將切斷長江存儲獲得美系的技術及產品。

不僅如此，早在9月長江存儲前執行長、持有美國護照的Simon Yang突然辭職，被認為與美國政府的新規定有關，禁止美國企業、公民及組織協助或參與大陸晶片業生產與研發先進半導體。

知情人士透露，Simon Yang離職後，10月長江存儲還有數位美國籍主管離職，使得該公司二期的擴張計畫已經遭到擱置。

長江存儲遭美國鎖定，供應商高層則表示，「長江存儲的案例真的很像華為，我們認為蘋果是最後一根稻草，長江存儲崛起的速度太快，成為美國企業極大的威脅。」

一位不具名的長江存儲員工則吐苦水，「這不是公司之間的競爭，很明顯地，這是兩個大國之間的技術戰爭，而我們恰好成為關鍵目標。」