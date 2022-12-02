59歲的顏姓男子11月30日一早騎車去買早餐，因為車牌汙損遭到鳳山分局員警攔查，沒想到顏男前一晚飲酒的酒容未退，被員警發現後實施酒測，酒測值為0.48，顏男原本聽到超標還瀟灑地說「不是開罰單、繳錢就好嗎？」員警告知顏男要逮捕回派出所後，顏男先是愣了一陣，才發現事情大條，臉瞬間垮掉。顏男在上車前還不忘帶上熱騰騰的早餐，到派出所享受奇妙的早餐時光後，依公共危險罪移送。

顏男前一晚與朋友在快炒店快樂飲酒，隔天早上以為酒精已退，便騎車出門買早餐，員警巡邏過程中，發現顏男機車車牌汙損，於是上前攔查，雙方還蹲在車牌前研究一番。

研究車牌的過程中，員警意外發現顏男酒氣濃厚，於是對顏男實施酒測，沒想到酒測值為0.48，已明顯超標。

顏男看完酒測值還天真地說「不是開罰單、繳錢就好嗎？」，員警告知顏男「你要跟我們回去」，顏男聽到後先是愣了一陣，發出驚訝的「蛤？」員警再次重申「要跟我們回去」，顏男臉瞬間垮掉，摸摸後腦杓，相當不知所措。

雖然顏男不知道酒駕後果，但他仍沒忘記酒駕出門的目的，上車前還記得回到機車上帶走熱騰騰的早餐，做完筆錄以後，在派出所內享受「奇妙」的早餐時光，隨後依公共危險罪移送。

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