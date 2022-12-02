吳姓男子多次偷女鄰居的高跟鞋等逞慾，令被害人覺得心生恐懼。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

被害女子發現自己的高跟鞋等遭吳姓嫌犯逞慾後放回，覺得超崩潰。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣吳姓男子疑似有特殊性癖好，熱衷對女性穿過的高跟鞋打手槍，他今年2月起時常到附近鄰居女子家偷高跟鞋打手槍，再朝鞋子裡射精後丟棄，女子發現報案，吳嫌因竊盜罪遭判拘役15天，食髓知味近日兩度犯案，洩慾後偷偷放回鞋櫃，女子發現後報案，痛斥：「變態！實在太可怕了。」

警方調查，吳姓男子（22歲）發現附近鄰居家門外2雙女高跟鞋，他非常喜憨，2月間起歹念偷走兩雙鞋，事後女子發現報案，吳嫌到案坦承穿過的女性高跟鞋會引起其性慾，忍不住犯案，但竊得的高跟鞋「打手槍」洩慾後隨即丟棄，並沒有佔有的意圖，上月中法院將吳嫌依竊盜罪判處拘役15天，未料他食髓知味再度犯案。

被害女子說，原以為吳嫌落網、判刑後應該不敢再犯案，日前她網購，貨物寄送到家，她查看雲端監視器確定家人是否將貨品拿進屋裡，亞裔發現吳姓男子再度偷她的高跟鞋洩慾後，再偷偷放回鞋櫃裡，她頭皮發麻報案，痛斥：「變態！實在太可怕了。」

埔里警分局獲報，已經在被害女自的家門外設置巡邏箱，將派員加強巡邏，並依法將吳姓男子函送法辦。