屏東縣長選舉開票爭議延燒，但民進黨籍屏東縣長當選人周春米卻反對驗票。國民黨文傳會副主委練鴻慶上午質疑，「周春米你有做票嗎？若沒有做票為什麼要無所不用其極反對驗票？邏輯不好？腦袋不清楚？」

練鴻慶說，驗票可以讓所有爭議塵埃落定，最大受益者就是周春米，只有經過驗票，周才是所有屏東縣民都認可的屏東縣大家長；若不驗票，周就只是一半縣民的縣長。

國民黨立委鄭正鈐也說，連中選會主委李進勇都公開承認，屏東縣長選舉開票過程有瑕疵，那為什麼不給驗票，到底哪裏有鬼？如果民進黨沒辦法給清白交代釋疑，沒有真相就沒有屏東縣長。

鄭正鈐表示，國民黨支持黨及屏東縣長候選人蘇清泉提出屏東縣長選舉當選無效與選舉無效之訴。

國民黨青年團前總團長田方倫質疑，周春米說驗票會讓社會亂，不符合人民的期待，但中壢事件驗票、連宋驗票、丁守中的驗票，不都還人民一個真相？李進勇應放下心中的黨派，做好中選會主委的角色，該驗票就驗票，不要在那胡扯瞎扯。

網路流傳屏東縣長選舉東港國小唱票爭議影片，遭民進黨立委林靜儀質疑造假。練鴻慶說，屏東縣警局在民進黨檢舉與壓力下，移送4位批評選務網友，那林也是造謠，屏東縣警察局辦不辦？屏東縣警局不要柿子挑軟的吃，製造寒蟬效應。

練鴻慶批評，選務有無瑕疵原本可受公評，但民進黨卻再次用社維法騷擾評論政府的人民，這已不是民主政府該做的事情，已是綠色共產黨；屏東縣警局更淪為執政黨打手與側翼，應適可而止。

鄭正鈐說，行政院長蘇貞昌說信功公司支持萊豬與行政院前發言人丁怡銘說皇家牛肉麵用萊牛都是假消息，卻都沒有辦，這次屏東縣長選舉開票爭議，民進黨政府又把社維法搬出來，騷擾批評政府人士，製造寒蟬效應，企圖控制言論自由。