樂天桃猿球員陳晨威被爆與啦啦隊女孩倪暄過從甚密，更遭對方舊愛指控介入感情，事發當天，陳晨威照常出席中職頒獎典禮，言談間不見任何異狀，心情似乎不受影響，沉默數日，他在instagram發文強調絕不輕易倒下，似乎在回應此次風波。

陳晨威爆出介入倪暄感情疑雲當天，仍按計畫出席中職頒獎典禮，領取盜壘王及最佳九人外野手獎，事後也與眾家得獎球員開心合影，心情似乎不受影響，沉默數日後，他昨(1日)發文感謝包括自己的所有得獎者，一整年辛苦付出，終於有了好的結果，接著感謝今年幫助過自己的人，不論是教練團、隊友們、防護團隊、行政人員，甚至是球迷朋友及最愛的家人們，都是支撐他的強大支柱，也將這兩座獎歸功於所有人。

陳晨威允諾未來會繼續努力，並在場上全力以赴，接著提及：「我也不會因為外界批評質疑聲音而受影響，我說過，我就是我，陳晨威，絕不輕易倒下」，雖然沒有明確指出何事，但明眼人都看的出來是在回應介入倪暄的感情風波，經紀公司日前也發出5點聲明，表示與M男多次協商未果，決定停止溝通，也對強調對方刻意截取對自身有利的資訊，提出無理無據的賠償要求，深表遺憾。

對此，網友紛紛留言力挺：「加油啦，永遠支持你」、「你就是你，我還是繼續陪你到底」、「不要被影響到，我們永遠都是你最強大的後盾，加油喔」、「希望你繼續做自己，絕不受外界的影響」、「永遠挺你辛苦了」。

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