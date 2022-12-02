民進黨在縣市長選舉時大敗，行政院長蘇貞昌說，要嚴肅面對、仔細檢討，該改就要改。他也說，沒有100分的政府，也謝謝民眾對蔡總統的肯定、對內閣的肯定，但要更嚴肅、更務實、誠懇地來做得更好

蘇貞昌今天到桃園龜山出席行程，他受訪表示，4年前敗選，他穿著雨衣站在吉普車上向支持者致謝、致歉，今年敗選同樣要對長期以來堅定的支持者致謝、致歉。他說，選情緊繃的情形下，這麼努力支持，要向一路走來大家這樣的支持致謝，但也要致歉。蘇貞昌也提到，每張選票都代表一個期待，要嚴肅面對、仔細檢討，該改的就要改，沒有做到更快更好，就來再加把勁，做到更快更好。

蘇貞昌又說，蔡總統和他有討論過，應該要好好盤點，了解各方對於政府的期待，要更努力來做。同時內閣有些閣員有生涯規畫或個人因素也尊重，蘇又說，中生代和各方面都有歷練的好人才，也要好好來安排，但現在立法院在會期中，要等會期結束後，如有確定，會跟大家報告，至於黨務的安排，尊重黨的機制。

因內閣改組傳言不斷，蘇貞昌又說，感謝內閣團隊在最困難的情形、在疫情中，在蔡總統領導下守住疫情，1日開始在戶外也可以不用戴口罩。也特別感謝這段期間，全體國同胞團結努力，遵守防疫規範，現在才能開放國門，讓觀光客進來。他也提到，要特別感謝地方政府，像桃園市長鄭文燦，桃園就是國門所在，當時從各種情況最困難的情形下，也特別來力挺，同時穩住地方。

蘇貞昌又說，防疫這個成績不是簡單的，在全球受衝擊情形下，臺灣能創出11年來最好的經濟成長，也不是一天的。不過還是要努力地回應選民的期待，沒有100分的政府，謝謝對蔡總統的肯定、對內閣的肯定，但要更嚴肅、更務實、誠懇地來做得更好，才是人民對政府的要求。