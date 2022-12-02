38歲香港男星張致恒（Steven）過去是男團「BOYZ」成員，2019年他和粉絲「雯雯」先有後婚，同時被媒體起底劈腿5女的黑歷史，遭封「世紀渣男」，今年初雯雯無預警宣佈休夫離婚，但因懷了第三胎，決定復合，6月生下第三個兒子，最近雯雯曬近照，見她打扮寬鬆，小腹微凸孕味濃，疑似第四胎又來報到，對此，張致恒已經否認。

張致恒先前被港媒爆出曾同時劈腿5女，對象除了女星還有素人，更傳出他不顧女方生理期，鬧出「血染床單」等八卦，2019年他宣布浪子回頭收山，和懷孕的雯雯結婚，陸續在2019年、2020年生下一子，今年初第三胎兒子報到，也解救了兩人岌岌可危的婚姻。

雯雯承認和老公無意做防護措施。（圖／翻攝自ugly__mama IG）

雯雯今年初閃電發文，寫下：「分開不代表完結，只是讓大家過更好的。今天我們正式離婚了，我也真心祝福你能夠幸福。」暗示已經簽字離婚，沒想到不到一星期又上演大逆轉，雯雯承認懷了第三胎不離婚，網友問她聽說家裡生活開銷大，為何不戴保險套或結紮？雯雯怒回：「謝謝你關心我家裡的事，但我覺得我沒必要向你交代一切」，另有人問：「已經這麼窮了，為什麼還要再生？」雯雯態度強硬說：「窮不代表沒資格生小孩，上天送的禮物，一定有他的原因，窮就窮養，最重要的是小朋友開心。」

據《東網》報導，上月雯雯曬出自己穿寬鬆連身裙的照片，引來網友質疑懷了第四胎，張致恒哭笑不得留言對太太說：「就叫妳別穿這件吧，每個人都以為妳又有了」。昨(1日)張致恒受訪坦言是天大的誤會，因為太太節儉，平時愛穿舊衣，生完後捨不得丟孕婦裝，才會被誤解又懷孕，目前沒有迎接新成員的計畫，而張致恒因負面緋聞，在演藝圈目前零工作，他為了扛家計到餐廳打工，透露「洗碗洗到手爛掉」，但他不怕辛苦，只要老婆孩子能過得好就好。