台北市第3選區（中山、北松山）立委補選明年1月8日登場，國民黨內呼聲最高的台北市議員王鴻薇點頭接受徵召，今(2)日早上新北市長侯友宜到林口視察「林口工一市地重劃開發工程」時，有記者以王鴻薇拖到最後一天才提名，追問侯友宜2024是否會規畫提早布局，侯友宜則強調自己是在拚新北市的市政，會把市長的角做好。

侯友宜先是稱讚王鴻薇非常優秀的人才，繼續加油、努力，不過有記者接著追問稱，「接下來2024是不是也要提早來布局，不要拖到最後？」，侯友宜則不鬆口，強調自己是新北市的市長，現在是在拚新北市的市政，而且今(2)日這樣的寒風、陰雨下，市府同仁依然朝工程進度進在走。

記者又在追問「如果拖到最後然後再被拱出，這樣子是好的方式嗎？」，侯友宜則再強調，自己現在是新北市的市長嘛，今天看大家都這麼拚，是在拚我們的市政，市政是自己現在最重要最關心，「市長有市長的角色，市長把角色做好」。